Petrovs lūdz Rīgas domei atļauju atjaunot Uzvaras pieminekli

Patlaban biedrība no pašvaldības vēlas saņemt atļauju to atjaunošanas darbu sākšanai, kas paredz pieminekļa plātņu nomaiņu. Savukārt pirms restaurācijas otrā posma biedrība vēlas no domes Pieminekļu padomes saņemt informāciju par pieminekļa nesošo konstrukciju stāvokli.