"Mēģinājums izkropļot vēsturi". Baltija un Polija pauž sašutumu par Krievijas likumprojektu

"Tas pavēra ceļu Otrā pasaules kara uzliesmojumam, kā rezultātā gāja bojā desmitiem miljonu cilvēku, tika izveidotas nacistu koncentrācijas nometnes un notika holokausts - viena no lielākajām zvērībām cilvēces vēsturē. Tas noveda mūsu Eiropas daļas valstis pie neatkarības un suverenitātes zaudēšanas, to pilsoņiem liedzot fundamentālas cilvēktiesības un pilsoniskās tiesības uz turpmākajām desmitgadēm," teikts paziņojumā.

Paziņojumā Ārlietu komisiju priekšsēdētāji aicina Krievijas Valsts domi un tās iestādes darīt visu, kas ir to spēkos, lai savas attiecības ar kaimiņiem balstītu uz starptautiskajām tiesībām, to suverenitātes un teritoriālās integritātes ievērošanu, uzticības atjaunošanu starptautiskajām attiecībām un labu kaimiņattiecību atjaunošanu mūsu Eiropas daļā. Ceļā uz to pirmais nepieciešamais solis būtu atteikšanās no minētā priekšlikuma izskatīšanas.