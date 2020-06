Jāņu brīvdienās policija par pulcēšanās un distancēšanās neievērošanu sāka sešas lietvedības

Par ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām ir no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Savukārt par informācijas nesniegšanu par to, ka persona ir inficējusies ar infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī var piemērot naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.