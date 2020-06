"Demo skapī" šonedēļ "Ārpilsētas sakars", "Cellar Cat" un Krišs Baglais

Ārpilsētas sakars "All It Too"

Pavisam nesen, vien 2019. gadā dibinātā pašmāju indīpopa apvienība "Ārpilsētas sakars" laiž klajā jaunu dziesmu angļu mēlē "All It Took". Dziesmai, kas ir vēstnesis gaidāmajam debijas albumam, tapis arī videoklips.

"Dziesma stāsta par sajūtu, kuru mums rada cilvēki, kad esam tikko iepazinušies. Tā ir par mirkli, kad satiekam kādu, kurš mums liek aizmirst ikdienas rūpes un izdzīvot mirkli, būt šeit un tagad. Iemīlēšanos noteikti vismaz reizi vajag piedzīvot ikvienam. Taču, kamēr mēs gaidām to īsto brīdi, - baudām dzīvi un priecājamies par tiem, kurus satiekam savā ceļā," TVNET komentē grupas ģitārists Reinis Hanzovskis.

Grupa dibināta 2019. gada sākumā, kad četri jauni mūziķi pēc pavisam īsa kopā pavadīta laika nolēma apvienot savus talantus mūzikā.

Grupas sastāvs: Ints Mūrnieks (balss, taustiņi), Kristers Leitis (bass), Renārs Hincenbergs (bungas), Reinis Hanzovskis (ģitāra).

Video: Ārpilsētas sakars "All It Took".

Cellar Cat "Battle Cry" un "Time & Space"

Vēl viena angliski dziedoša poproka grupa šajā pandēmijas pavasarī aktīvi ieraksta jaunu mūziku - tas ir Rīgas kvintets "Cellar Cat".

Aprīlī klajā nācis grupas singls un video "Battle Cry", kuram klips labākajās grupas "Coldplay" tradīcijās (paši puiši šo apvienību min pie savām muzikālajām ietekmēm) uzfilmēts pludmalē netālu no Ragaciema.

"Mēs vienmēr atrodamies skaņas meklējumos, gribam, lai mūsu mūzika būtu interesanta un teksti iedvesmotu klausītājus. Šī dziesma ir par to, ka cilvēks iet uz priekšu, neskatoties uz ķibelēm un neizdevušos mīlestību, atrodot spēkus pats sevī. Cerams, ka mēs visi spēsim to izdarīt arī šajos grūtajos laikos," tā grupas līderis un vokālists Aleksandrs Čornijs.

Video: Cellar Cat "Battle Cry".

Nesen klajā laists vēl viens singls "Time & Space", kas tapis pašizolācijā. Dziesmas video filmēts mājās pie katra grupas dalībnieka.

"Ārkārtas situācijas apstākļos nevarējām ne spēlēt kopā mēģinājumos, ne taisīt ierakstus studijā, nemaz nerunājot par koncertiem. Bet mēs nolēmām nekrist izmisumā un izmantot šo situāciju mums par labu. Radās doma kaut ko izdarīt citādi nekā parasti: ierakstīt jaunu dziesmu mājās, filmējot, kā mēs spēlējam un dziedam, un tad salikt skaņu un video kopā vienā klipā. Tas mums ir kaut kas pilnīgi jauns, bet šķiet, ka eksperiments ir izdevies," tā mūziķi.

Video: Cellar Cat "Time & Space".

Krišs Baglais "Sadzirdēt"

Pavienojot hiphopa un rokmūzikas elementus, ar jaunu dziesmu "Sadzirdēt" sevi piesaka Cēsu mūziķis Krišs Baglais.

"Dziesma ir stāsts par savas iekšējās balss saklausīšanu, kas saka priekšā, kur doties un kā rīkoties," tā skaņdarbu raksturo tās teksta autors un vokālists Baglais. Dziesmas pavadījums tapis sadarbībā ar basģitāristu Kārli Kraukli un bundzinieku Matīsu Tazānu, savukārt singla ierakstu producējuši pieredzējuši mūziķi - Marka (Mārtiņš Gailītis) un Reinis Straume ("DFE ierakstu studijā").

Baglais uzauga Cēsīs un turpat arī sāka savas muzikālās gaitas, 17 gadu vecumā pašmācības ceļā apgūstot ģitārspēli un sarakstot pirmās kompozīcijas. Vairāk nekā desmit gadus mūzika kalpoja kā hobijs, taču nu pēdējos trīs gadus Baglais strādā pie tā, lai sirdslieta pārtaptu par profesionālu nodarbi. Pie savām muzikālajām ietekmēm mūziķis min Eminemu, Nasu, Gustavo, Red Hot Chili Peppers un Twenty One Pilots.

Audio: Krišs Baglais "Sadzirdēt".

