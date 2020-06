"Aušvicas tetovētāja" autore piedāvā jaunu ceļojumu cauri ellei

"Cilkas ceļojums" ir patstāvīgs darbs, kura galvenā varone Cecilija Kleina, draugiem – Cilka, izdzīvo divus ieslodzījumus: Aušvicā un Vorkutā. Romānā minētie fakti ir patiesi, ieskaitot gan divkāršo ieslodzījumu, gan to, ka ledainajā Vorkutā Cecilija atrada mīlestību un pēc atbrīvošanas atgriezās dzimtenē. Cilka, mazā Čehijas ebrejiete, kura izdzīvoja apstākļos, kad mira miljoni, ar savu dzīvi apliecina: cilvēku salauzt var tikai cilvēks. Un cilvēka varā ir arī izglābt otru no salūšanas.

Tikpat mānīgi viegli kā "Aušvicas tetovētājā" Hetere Morisa atklāj jaunās meitenes dzīvi baisos apstākļos, nevairoties runāt par to, par ko gadiem ticis klusēts, un atklājot, ka izdzīvošana ekstremālos apstākļos bieži vien prasa ko vairāk par drosmi. Kā ieslodzījumā izdzīvoja sievietes? Ko tas no viņām prasīja? Šausmas, kuras H. Morisa apraksta vienkāršiem vārdiem un dažās lappusēs, ilgus gadus bija realitāte sievietēm un jaunām meitenēm no visas Eiropas. Gan Aušvicā, gan Vorkutā izdzīvot bija jāiemācās…