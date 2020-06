Kruīzu kuģu kompānijas aktīvi plāno 2021./2022. gada sezonu, prognozē jaunus maršrutus un īpašas drošības prasības

Šobrīd līdz pat augustam atcelti visi plānotie kruīza kuģu ienācieni Rīgas ostā. Eksperti prognozē – kā pirmie nozarē varētu atjaunoties kruīza kuģu maršruti Eiropā un reģionālie kruīzi. Viens no tādiem – ar regulāro kruīza līniju maršrutā Rīga – Helsinki šodien sāk kursēt Tallink Groupp pasažieru kuģis Silja Serenade, kas turpmāk ik pārdienu līdz pat 15.augustam no Rīgas ostas dosies uz Somiju. Tāpat no Rīgas šovasar plānoti arī jūras kruīzi uz Ālandu un Sāremā salām.