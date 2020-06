Viedoklis: ASV kapitālisms piedzīvo strauju norietu

Viņš raksta, ka 1776. gadā, kad tika dibinātas Amerikas Savienotās Valstis, pastāvēja pārliecinošs viedoklis, ka cilvēkiem ir jātiecas pretim materiālam progresam un labākais veids, kā to sasniegt, ir pateicoties konkurencei, darbam un brīvai tirdzniecībai. Tādējādi – liekot pamatu kapitālismam.

Adams Smits reiz rakstīja, ka valstij ir jāspēlē ierobežota loma ekonomiskajās norisēs. Viņaprāt, valdībām ir jādomā par nacionālo drošību un likumu ievērošanu, to vidū – par privātīpašuma aizsargāšanu, kā arī jānodrošina sabiedriskais labums, kā izglītība.

“Neviena sabiedrība nevar būt plaukstoša un laimīga, ja liela daļa no tās dzīvo nabadzībā,” brīdināja Smits. Viņš cerēja, ka izaugsme tiks sasniegta, pateicoties dažādiem līderiem, kas nav no pastāvošās iekārtas valstsvīru vidus.

Finanšu tirgos arvien uzkrītošāka kļūst to uzņēmumu koncentrācija, kas nav uzskatāmi par finanšu jomas pārstāvjiem. Mūsdienās stingra pieeja investīciju pārvaldībai un vērtspapīriem ir arvien mazākam finanšu konglomerātu skaitam. Valstu varasiestādes nereti piever acis uz acīmredzamiem un lieliem interešu konfliktiem.

“Turpretī koronavīrusa pandēmijas dēļ uz valsts un pašvaldību kredītiespējām ir izdarīts liels spiediens, liekot daudzām no tām meklēt federālu palīdzību. Vairāki štati, visticamāk, būs finansiāli atkarīgi no federālās valdības, tādējādi tiks vājināta to neatkarība, vienlaikus stiprināta centrālā vara. Un tas nav tas, ko paredz ASV federālisma sistēma,” raksta Kaufmans.