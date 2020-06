Eksperts: pagrieziens uz Medemciemu ir bīstams un var saglabāties tikai kā pagaidu risinājums

Viņš skaidroja, ka tā saucamais Medemciema krustojums ir viens no vairākiem problemātiskiem krustojumiem Latvijā, kur salīdzinoši mazas noslodzes ceļš no kāda ciema pieslēdzas daudz lielākai transporta plūsmai ar ceļazīmēm regulējamā krustojumā.

"Ja skatāmies uz piedāvāto alternatīvu kreisajam pagriezienam no Rīgas puses uz Medemciemu - brauciens līdz Rīgas apvedceļam, ir jāsecina, ka tur ir nākamā bīstamā satiksmes situācija ar gaužām neveiksmīgu ieskriešanās/bremzēšanas joslas risinājumu. Faktiski pa vidu bremzēšanas joslai (virziens no Jelgavas uz uzbrauktuvi Babītes virzienā) ir pieslēgums lokam, kas ved no Babītes virziena uz Rīgu, bez ieskriešanās joslas. Šāds risinājums ir bīstamas situācijas provocējošs un no satiksmes drošības viedokļa absolūti nepieņemams," viņš pauda.