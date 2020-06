"Rīgas ritmu 2020" atmiņu klade – Elvijs no "Very Cool People"

Jeff Beck “The Revolution Will Be Televised”. Fantastisks albums (“Loud Hailer”) no 74 gadus vecas ģitārspēles leģendas. Tas ir labs piemērs, kā mūziķis spēj dzīvot līdzi laikam, mainīties un taustīties, nevis sēdēt savā komforta zonā. Džefs Beks savas karjeras laikā četras reizes mainījis gan spēles tehniku, gan instrumentus, gan skanējumu. Viņš man ir kā piemērs, ka nav jābaidās un jāiet tajā virzienā, ko vēlies. Nav jābaidās mainīties. Galvenais ir neiesūnot, kā mūzikas leģendām bieži mēdz gadīties.

Ennio Morricone “The Good, the Bad and the Ugly”. Turpinot Eiropas tēmu, itāļu komponists, kurš sacerējis mūziku arī spageti vesternu saundtrekiem. Tie tika filmēti Itālijā un Spānijā un, salīdzinot ar Holivudas tā laika grāvējiem, tiem bija ļoti mazi budžeti. Līdz ar to arī mūzikai bija atvēlēts daudz mazāks budžets, un Enio, kā jau ģēnijam pienākas, defektu padarīja par efektu – lielo orķestru vietā bija balsis, svilpieni un elektriskajai ģitārai tika atvēlēta vadošā loma. Šāds piegājiens noteikti ietekmējis daudzus komponistus. Pēdējā laikā esmu daudz studējis tieši šo žanru un man tas ļoti uzrunā. To bieži asociē ar ASV, bet tas gan no kino, gan muzikālā skatpunkta ir pilnīgs Eiropas produkts.

Kāpēc vispār ir svarīgi klausīties mūziku, ar ko tā ir īpaša?

Mūzikas klausīšanās attīsta un ietekmē cilvēka prāta spējas, intelektu un garastāvokli. Spēja baudīt mūziku ir viena no lietām, kas mūs atšķir no citām šīs planētas dzīvajām radībām. Protams, šis jau atkal ir apstrīdams apgalvojums, jo nupat Barselonā notika pirmais koncerts augiem. Taču tādā gadījumā mūzika ir vēl jo svarīgāka. Tas nozīmē, ka mūzika nepieciešama visai mūsu planētai.

Kādi tuvākās nākotnes plāni?

Plānojam pabeigt darbu pie jaunā instrumentālā albuma, ierakstīt to un 2021. gadā to prezentēt, dodoties pasaules turnejā. Paralēli vasarā plānoti daži ieraksti ar viesmāksliniekiem, bet par to kaut kad vēlāk.

Novēlējums festivālam 20 gadu jubilejā!

Novēlam festivālam vēl vismaz divdesmit gadus, un noteikti labprāt uzspēlēsim arī festivāla 40 gadu jubilejā. Latvijai vajag vairāk stabilu festivālu un vērtību, kam ir 40 un 50 gadu vēsture, kas liecina par stabilitāti, spēju iet līdzi laikam un noturēt klausītāju uzticību.