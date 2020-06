Pēdējo seši mēnešu laikā radio vismaz reizi dienā klausījās 66% Latvijas iedzīvotāju

Lielākā klausīšanās laika daļa ir radio stacijai "Latvijas Radio 2" - 19,7% no kopējā radio klausīšanās laika. Otrajā vietā ierindojas "Radio Skonto" ar 11,8% lielu klausīšanās laika daļu, bet trešā lielākā daļa ir radio stacijai "Latvijas Radio 1" ar 10,8% lielu klausīšanās laika daļu.

2020.gada ziemas un pavasara periodā ikdienā visklausītākās radio stacijas ir "Latvijas Radio 2", kuru klausījās 13,4% jeb 208 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem, "Radio Skonto" - 11,3% jeb 174 000 klausītāju un "Latvijas Radio 1", kuru vismaz reizi dienā klausījās 9,4% jeb 145 000 klausītāju.

"Kantar" mediju pētījumu klientu vadītāja Solvita Kronberga skaidroja, ka šajā pētījuma periodā mājās kādu no radio stacijām klausījās 32,8% jeb 509 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem, un tas ir par 1,1 procentpunktu vairāk klausītāju nekā pirms gada attiecīgajā laika periodā. Automašīnās radio ik dienu klausījās 37,7% jeb 584 000 iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem, kas ir par 0,9 procentpunktiem mazāk kā 2019.gada atbilstošajā pētījuma periodā. Savukārt darbā radio klausījās 13% Latvijas iedzīvotāju.