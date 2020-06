Nenotikušais gads. Glastonberija

Tieši šajās dienās, šajā nedēļas nogalē nenotiek mūzikas pasākumu pasākums, pasākums, kas gandrīz katru gadu šajā laikā pulcē pasaules mūzikas leģendas un spīdekļus, vienkārši labus un talantīgus cilvēkus no visas pasaules. Pulcē vietā, kuras enerģētika stāv pāri visādām cilvēku iedomātām un izdomātām nevērtībām, kur ir mazsvarīgi no kurienes tu esi, kādā valodā runā, cik tumšs esi nosauļojies vai cik balts esi piedzimis. Vietā, kur visam pāri ir viena virsvērtība- mūzika. Glastonberijas festivāls.

Jau un tikai trīs gadi pagājuši no tām dienām, kad man bija iespēja būt Glastonberijas festivālā un tur fotografēt. Un tieši šajās dienās, jo kad tad vēl, ir pareizais laiks vienkārši pārskatīt to dienu Glastonberijas fotogrāfijas, atcerēties un mēģināt izjust to, kas notiek tikai Glastonberijas festivālā.