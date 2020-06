Izvairoties no sadursmes ar dzīvnieku, autovadītājs nāvējoši notriec velosipēdistu

Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas "Škoda" vadītājs braucis pa ceļu, uz kura izskrējis dzīvnieks. Lai izvairītos no sadursmes, autovadītājs nobraucis no ceļa un, nespējot atgūt kontroli pār transportlīdzekli, uzbrauca velosipēdistam, kas no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā.