Horoskopi visai nedēļai

AUNS Nedēļas sākums piemērotāks jau iesāktu lietu realizēšanai. Savukārt jaunus projektus, fundamentālas pārmaiņas darba jomā vēlamāk pārcelt uz nedēļas otro pusi! Tavi pieņemtie lēmumi brīžiem var tikt balstīti uz mirkļa emocijām, kas nebūs tas pareizākais variants. Kopumā panākumi šonedēļ lielā mērā būs atkarīgi gan no tā, cik lietišķu nostāju spēsi saglabāt, gan no tā, cik saskanīgas, diplomātiskas attiecības ar līdzgaitniekiem spēsi uzturēt. Brīvdienās noteikti velti vairāk laika ģimenei, atpūtai!

VĒRSIS Nav izslēgts, ka lielāku nozīmi spēlēs dzīves romantiskajā lauciņā notiekošais. To spēcīgāk izjutīs tieši brīvie Vērši. Nebaidies sekot savai sirdsbalsij, tā tevi novedīs pie vēlamā rezultāta! Profesionālajās lietās esi pretimnākošāks, elastīgāks attiecībā pret sadarbības partneriem, padotajiem. Mēģini pēc iespējas prasmīgāk sabalansēt savas vajadzības ar apkārtējo vēlmēm. Zvaigznes silti iesaka būt dubulti uzmanīgam, kārtojot finansiālos jautājumus. No darba brīvajā laikā atslēgties no ikdienas uztraukumiem vislabāk ļaus fiziska rakstura aktivitātes.