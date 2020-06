Tiešraides arhīvs: diskutē par saīsinātā darba laika shēmas ieviešanu Latvijā

Viņa skaidroja, ka Latvijā šobrīd ir viens no straujākajiem bezdarba pieauguma rādītājiem ES, kas liecina par to, ka daudzi uzņēmumi Covid-19 krīzes apstākļos nespēj saglabāt darbavietas, turklāt dīkstāves pabalsta izmaksas termiņš beigsies otrdien, 30.jūnijā.

LDDK vadītāja skaidroja, ka saīsinātā darba laika shēma ļauj darba devējam nodarbināt darbinieku mazāku stundu vai dienu skaitu, to neatlaižot. Tas ļauj darba devējam būt elastīgākam, samazināt darbaspēka izmaksas, nelikvidēt darbavietas, saglabāt cilvēkkapitālu un ietaupīt uz atlaišanas izmaksām.

Savukārt darba ņēmējiem šāds mehānisms nozīmē nemainīgu ienākumu līmeni, jo atlikusī algas daļa tiek piemaksāta no valsts līdzekļiem. Līdz ar to darba ņēmējam nav jāzaudē darbs un kvalifikācija, tiek iegūta drošība un pārliecība par to, ka darba attiecības tiek saglabātas.