Boba Dilana jaunais albums ASV topā startē 2. vietā

1. vietā vēl aizvien reperis Lil Baby (īstajā vārdā Dominique Armani Jones). Mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas Nielsen SoundScan dati liecina, ka albums "My Turn" (Quality Control/Motown) nedēļas griezumā pārdots 70 000 vienību.

Savukārt Dilana albums "Rough and Rowdy Ways" pārdots 53 000 vienību.

Jaunās plates enerģētiskais centrs ir albumu noslēdzošā sešpadsmit minūšu garā kompozīcija "Murder Most Foul", kurā Dilans pieskaras ASV prezidenta Kenedija slepkavībai. "Dienā, kad viņi nogalināja viņu, kāds man teica: "Dēls, antikrista laikmets ir sācies."

No 80. uz 3. vietu uzlecis 23 gadu vecā repera "A Boogie Wit Da Hoodie" (īstais vārds - Artist Julius Dubose) albums "Artist 2.0", ka no jauna izdots "delux" izdevumā. Tas nedēļas griezumā pārdots 43 000 vienību.

4. vietā repera DaBaby albums "Blame It on Baby". 5. pozīcijā Post Malone albums "Hollywood’s Bleeding", Dreika jaunākais albums numur 6.

34 gadus vecā popmūzikas dziedātāja Lēdija Gāga (Lady Gaga) ar albumu "Chromatica" (Interscope Records) noslīdējusi no 2. uz 6. vietu.

No albuma pazīstamākie singli ir "Stupid Love" un kopdarbs ar popmūzikas lakstīgalu Arianu Grandi "Rain on Me".