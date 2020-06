Sirdsdarbs, kas ikdienu pārvērš piedzīvojumā

Šādi un vēl daudzi citi atmiņu video atgādina par Latvijas Bērnu fonda rīkotājām vasaras nometnēm, kur desmit piedzīvojumiem bagātas dienas pavada gan bērni ar īpašām vajadzībām, gan bērni no audžuģimenēm, gan vardarbībā cietušie bērni un bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Lai bērniem arī šogad būtu iespēja piedzīvot neaizmirstamus un iedvesmojošus mirkļus, Latvijas Bērnu fonda ļaudis strādā jau tagad, par spīti tam, ka mūsu visu tuvākā nākotne šobrīd ir neziņā tīta.

Latvijas Bērnu fonds vasaras nometnes rīko jau no 1992.gada. Pērn – 2019.gadā, pateicoties ziedotājiem un atbalstītājiem, tika noorganizētas 23 vasaras nometnes, kur bez dalības maksas varēja atpūsties 600 bērni no visas Latvijas.

“Nometne nevar rasties ne pāris nedēļu, ne mēneša lakā. Mēneša laikā varbūt var, bet tad tas būs “ķeksītis”... Šīs nometnes atšķiras ar to, ka dienas kārtība jāplāno tā, ka nedrīkst būt laiks, kad nav ko darīt. Bērni ar īpašām vajadzībām nespēj paši aizpildīt savus brīvos brīžus, tādēļ vairāk vai mazāk, bet kaut kādām aktivitātēm ir jābūt,“ tā stāsta viena no nometņu vadītājām Gunita Meiere.

“Tur pie jūras ir ļoti skaists senu priežu mežs. Tāpēc nometnes tēmu izvēlējāmies “Kāpu priedes stāsts” – leģenda, ko pēc tam varējām dažādi “apspēlēt”. Tematiski visa dzīve un darbības mums notika ap šo vienu izvēlēto priedi. No rīta bērniem bija atstātas vēstulītes no kāpu priedes. Vēstulē tika norādīts, kāds ir šīs dienas uzdevums. Mēs zīmējām, līmējām un veidojām darbiņus no dažādiem priežu materiāliem. Gājām ekskursijās, kuru galamērķi arī uzdeva priede. Braucām, pētījām, izzinājām. Nometnes beigās demonstrējām vecākiem veselu uzvedumu. Priedi bijām “apdzīvojuši” no visām pusēm.“