"Luminor": Būs grūti panākt uzlabojumus eksportā

"Tas, ka preču pārdošana veikalos maijā gada griezumā samazinājās tikai par 0,6%, ir laba ziņa. Pārtikas tirdzniecība pat pieauga, kas saistīts gan ar to, ka šajā laikā, ļoti iespējams, Latvijā uzturējās vairāk cilvēku nekā parasti šajā mēnesī, gan ar to, ka cilvēki mazāk ēda ārpus mājas. Šāds maija rezultāts šķistu ļoti optimistiska prognoze pirms pāris mēnešiem, taču ar koronavīrusa pirmo uzbrukumu Latvija ir tikusi galā ļoti labi, un ekonomikas atlabšana ir redzama gan operatīvajos mobilitātes datos, gan ielās un veikalu autostāvvietās," skaidroja Strautiņš.

Viņš akcentēja, ka nepārtikas preču tirdzniecības rezultātus maijā veidoja spēcīgu pretēju spēku sadursme. No vienas puses, bezdarbs ir krietni augstāks, nekā bija gada sākumā vai pērn maijā, cilvēku pārliecība par valsts ekonomikas nākotni ir vājāka. No otras puses, ierobežojumi un bailes no inficēšanās lika cilvēkiem atlikt veikalu apmeklējumus martā un aprīlī, taču viņi to darīja maijā un turpina darīt šobrīd.