Goldensteitas maniaks atzīst vainu 13 slepkavībās

"Es to visu izdarīju," Ho atreferē Deandželo sacīto. "Man nebija spēka izstumt viņu [no savas apziņas]. Viņš man lika to darīt. Viņš bija kopā ar mani. Tas bija manā galvā; viņš ir daļa no manis. Es negribēju to visu izdarīt. Es izstūmu Džeriju un nodzīvoju laimīgu mūžu. Es to visu izdarīju. Es iznīcināju vairākas dzīves. Tāpēc tagad man par to jāsamaksā."