Vācu organizācija nosauc bezjēdzīgākos un pilsētām kaitīgos apvidniekus

Tā, piemēram, 530 zirgspēku X7 M50i, kam iespaidīgo izmēru dēļ ir grūtības iebraukt tipveida garāžā, degvielas patēriņš ir 15 litri uz 100 kilometriem, savukārt kaitīgo izmešu apjoms sasniedz 357 gramus uz kilometru. Range Rover Sport SVR CO 2 izmešu apjoms tikmēr ir 360 g/km, kas četrkārt pārsniedz autoražotājiem noteikto vidējo rādītāju.

Audi Q7 ar hibrīddzinēju tikmēr izmantots, kā uzskates līdzeklis, kā autoražotāji manipulē ar izmantotajām tehnoloģijām. Lai arī tas ir hibrīdauto, un mašīnas iegādi daļēji subsidē valsts, tā reālais kaitīgo izmešu apjoms tāpat ir ārkārtīgi augsts - 302 g/km. Kā norāda Deutsche Umwelthilfe, par to Audi Q7 55 TFSI e quattro pircējs saņem valsts "pabalstu" 3750 eiro apmērā.

Organizācijas nežēlastībā kritis arī Volkswagen Amarok Aventura. Ar dīzeļdzinēju aprīkotais milzenis iekļaujas novecojušajās Euro-6b izmešu normās, CO 2 apjomam esot 276 g/km. Tāpat organizācijas skatījumā šis automobilis aizņem pārāk daudz vietas un neder gandrīz nevienā stāvvietā.