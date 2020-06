Kārtējā avārija Lielvārdes un Biķernieku ielas "krustā" ir kā aicinājums to beidzot uzlabot

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Šeit ir ļoti traks krustojums īstenībā. Nepamanīju to mašīnu, jo aklā zonā bija. Nepamanīju to mašīnu, jo tur stāvēja citas mašīnas, un es griezos no Lielvārdes ielas. Es neredzēju. Likās, ka ir apstājies un es drīkstu braukt, bet izrādās viss vēl turpinājās," stāsta Audi vadītāja, piebilstot, ka viņai viss ir kārtībā, bet Opel automašīnā sievietei bijušas kaut kādas veselības problēmas.