Aiztur vīrieti par svešas bankas kartes izmantošanu

Šā gada martā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā kādai sievietei no maka ir nozagta nauda un bankas karte, kuru izmantojot no konta ir noņemta skaidra nauda. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un tas ir nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.