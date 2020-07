Arturs Skutelis publicē videoklipu dziesmai "Arkanar"

Klipa režisors ir Antons Barons, operators – Dāvids Smiltiņš, drona operators – Reinis Vilnis Baltiņš, mākslinieks-scenogrāfs – Gustavs Zālītis, izpildproducents – Mārcis Jansons, radošā producente – Vita Kalve. Galvenajās lomās darbojas Aksels Līcis un Arturs Skutelis. Filmēšanā izmantoti fragmenti no Hieronīma Bosa (Hieronymus Bosch) gleznas “Pasaulīgo baudu dārzs” (The Garden of Earthly Delights) reprodukcijas. Klips filmēts Krustpilī un Jaunciemā, apstrādāts un pabeigts Rīgā.