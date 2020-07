Centrs "Marta" aicina izstrādāt regulējumu, vēršoties pret seksa pircējiem

Centra ieskatā, situācija, kurā soda upurus, ir absurda. Pētījumi liecina, ka 90% no prostitūcijā iesaistītajām personām savas dzīves laikā ir piedzīvojušas seksuālu vardarbību, turklāt deviņas no desmit cietušajām to ir piedzīvojušas bērnībā, visbiežāk līdz 14 gadu vecumam un to ir veicis kāds no ģimenes locekļiem, atzīmēja centrā.