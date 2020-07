"Augstsprieguma tīkls" desmit gados attīstībā plāno ieguldīt 405 miljonus eiro

Sinhronizācijas projekta pirmā fāze ietver divu esošo elektropārvades līniju no Valmieras līdz Tartu un līdz Tsirgulinai Igaunijā jaudas palielināšanu - pārbūvi, kā arī sistēmas sinhronizācijas un inerces iekārtu iegādi un uzstādīšanu. Kopējās izmaksas lēstas 76 miljonu eiro apmērā, no kuriem 75% piesaistīts Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility).