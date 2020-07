Autobusos maršrutā Valka-Rīga-Valmiera-Valka kopā ar Covid-19 slimnieku braukuši vismaz 77 pasažieri

Covid-19 pasažieris brauca "VTU Valmiera" nodrošinātajos reisos Valka-Rīga un Valmiera-Valka, kā arī AS "Nordeka" nodrošinātajā reisā Rīga-Valmiera-Rūjiena.

Savukārt no "Nordeka" aģentūrai LETA nav izdevies iegūt informāciju par pasažieru skaitu reisā Rīga-Valmiera-Rūjiena.

SPKC lūdz atsaukties autobusu pasažierus, kuri 26.jūnijā brauca maršrutā Valka-Rīga un izbrauca plkst.5.40 ar "VTU Valmiera" autobusu (reisa nr.760016). Tāpat aicināti atsaukties autobusa pasažieri, kuri 26.jūnijā izbrauca plkst.13.35 ar AS "Nordeka"(reisa nr.7743) autobusu maršrutā Rīga-Valmiera-Rūjiena, kā arī pasažieri, kuri brauca ar ar "VTU Valmiera" autobusu (reisa nr.782509) maršrutā Valmiera-Valka, kas izbrauca plkst.16.05.

Visiem pasažieriem, kas pārvietojās minētajos maršrutos, ir noteikta mājas karantīna, jāpaliek mājās un jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa tālruni 67271738 laikā no plkst. 17 līdz 8.30 vai pa tālruni 64281131 darba laikā no plkst.8.30 līdz 17.

SPKC atgādina, ka ikvienam valsts iedzīvotājam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Testa veikšanai iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās no plkst.8 līdz 20 un sestdienās no plkst.9 līdz 15, kā arī svētdienās no plkst.9 līdz 12.