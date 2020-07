Rīgas likumsargi nakts vidū pie šķūnīšiem aiztur kādu aizdomīgu vīrieti ar lauzni un velosipēdu

Policisti ar operatīvo transportlīdzekli nekavējoties piesteidzās pie viņa. Vīrietis tika apturēts un izjautāts gan par velosipēda izcelsmi, gan arī par to, kāpēc pie viņa atrodas lauznis un ko iepriekš darījis pie šķūnīšiem.

Pārrunu laikā vīrietis pavests tālāk no velosipēda un lūgts nosaukt tā marku, krāsu un vai uz tā atrodas kādi specifiski simboli. Vīrietis nespēja nosaukt velosipēda marku, tomēr, vēlāk norādot uz atbildes nepareizību, viņš tūdaļ sāka taisnoties, ka jautājumu pārpratis un nosaucis iepriekšējā velosipēda marku. Šī velosipēda marku viņš neesot paspējis iegaumēt, jo tikai pirms divām dienām iegādājies jauno braucamrīku.

Vīrietis arī pārliecinoši paskaidroja, ko nakts vidū darījis ar lauzni pie šķūnīšiem. Proti, viņam piederot trīs no tiem. Savukārt līdzi paņemtos darbarīkus viņš esot paņēmis no šķūņa, jo esot sadzirdējis kādu ložņājot pie šķūnīšiem. Policisti lūdza atslēgt savus šķūnīšus, ko viņš uzreiz izpildīja. Neviena cita persona pie šķūnīšiem netika pamanīta.

Brīdī, kad policisti jau gandrīz bija pārliecināti par viņa rīcības motīviem, viens no kārtības sargiem nolēma rūpīgi apskatīt apkārtējos šķūnīšus. Noskaidrots, ka neviens no tiem uzlauzts nav. Tomēr pie viena no tiem tika atrasta pārkniebta velosipēda drošības trose.