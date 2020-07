Iepazīsties - trešais bīstamākais krustojums Latvijā atrodas uz Liepājas šosejas

Timrots uzskata, ka šis krustojums skaidri parāda, ko redz autovadītāji. Porti, braucot no Tukuma puses kādus 20 kilometrus (līdzīgi arī no Jelgavas puses) ir smuks, taisns plats ceļš, pie kura visiem jāapstājas, jo tas ir galvenais. Pie Liepājas šosejas šī ceļa statuss mainās, un krūmu aizsegā jebkurā brīdī var iznirt lielāki un mazāki transportlīdzekļi, kam ir priekšroka.

"Šis krustojums ir labs piemērs, ka ne jau zīmēs slēpjas ceļa būtība un sapratne. Ceļš ir tas, kas tevi ved. Visa tā ainava, kas liecina par to, kas būs, kas tev draud, kas tu esi. Šeit vispār nekas neliecina, ka no kreisās puses varētu kāds uzbrukt, ka var būt kāds apdraudējums, ka kaut kas izbrauks no krūmiem. Tu brauc pa lielu ceļu, abās puses zaļumi, taisni izcirsta stiga, tu redzi tālu uz priekšu, kur tev būs jābrauc. Un kas tev liek domāt, ka no krūmiem virsū uzbrauks fūre? Tā STOP zīme? Diez vai. Tas ir tāds sīkums tajā ainavā," retoriski jautā Pauls Timrots.