Ar trim MXGP posmiem Latvijā pēc kārtas atsākas pasaules čempionāts motokrosā

Par to TVNET informēja MXGP of Latvia preses sekretāre Nikola Serģe.

2020. gada sezona atsāksies Ķegumā ar MXGP of Latvia, MXGP of Riga un MXGP of Kegums. Pirmais no posmiem notiks 8. un 9. augustā, pēcāk sacensības tiks aizvadītas 11. un 12. augustā, un trejāde noslēgsies 15. un 16. augustā. “Zelta Zirgā” pirms katra no notikumiem tiks veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu sportistiem trīs dažādas trases, kurās sacensties.