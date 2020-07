Anglija sāk atcelt koronavīrusa karantīnu iebraucējiem

Lielbritānijas valdība piektdien paziņoja, ka sāks atcelt jaunā koronavīrusa karantīnu iebraucējiem no dažām valstīm, un no 10.jūlija tā vairs nebūs jāievēro iebraucējiem Anglijā no Vācijas, Francijas, Spānijas un Itālijas.