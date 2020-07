LNSO un domubiedri atbalsta valdības lēmumu par nacionālo koncertzāli

"Par koncertzāles vietu - Latvijas situācija vēsturiski ir tāda, ka nozīmīgas kultūras būves atrodas pilsētas centrā. Tās ir kājām ejamā attālumā no tūristu uzturēšanās pamatpunktiem un ērti sasniedzamas arī galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem no citiem Latvijas novadiem. Viens no būtiskākajiem aspektiem Elizabetes ielas 2 projektā ir valsts zemes pieejamība. Visi koncertzālei potenciāli derīgie zemes gabali, kas pieder pašvaldībai vai privātpersonām, līdz šim nav guvuši tālāku risinājumu. Tāda ir reālā situācija - valsts var pildīt sen pieņemto lēmumu par koncertzāles celtniecību tikai uz pašai valstij piederošas zemes," teikts paziņojumā.