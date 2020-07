Nepilngadīgs jaunietis reibumā Mērsragā izraisa avāriju ar zagtu automašīnu

Šonakt Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Mērsragā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā ir bojāta laterna un elektrības sadales skapis. Noskaidrots, ka automašīnu vadījis nepilngadīgs jaunietis, būdams alkohola reibumā un bez vadīšanas tiesībām. Pati automašīna netika nodota viņam lietošanā, bet viņš to bija nozadzis no nožogotas teritorijas Mērsragā.