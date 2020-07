Lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits mēnesī pieaudzis par 400%

Kulakova arī informēja, ka no piektdienas regulāros starptautiskos lidojumus no un uz lidostu "Rīga" atsāk Norvēģijas zemo cenu aviokompānija "Norwegian". Pirmais "Norwegian" lidojums no Rīgas notiks uz Norvēģijas galvaspilsētu Oslo, un turpmāk aviokompānijas gaisa kuģi uz šo galamērķi no lidostas "Rīga dosies divas reizes nedēļā - pirmdienās un piektdienās.