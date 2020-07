Par € 3,2 miljoniem Valmierā būvēs pils kultūrvides centru

No visiem metu konkursā saņemtajiem piedāvājumiem arhitektu-projektētāju Viktora Zarakovska, Antona Gondas un Andra Tomsona piedāvātais risinājums bija pašvaldības metu konkursu žūrijas un pieaicināto ekspertu visvairāk atbalstītais risinājums. To atbalstīja arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (pašlaik Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde). Piedāvātais risinājums paredz saglabāt, aizsargāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un vienlaikus to papildināt ar mūsdienīgām un līdzdalību rosinošām senās mūra pils norišu izzināšanas iespējām.