Reirs: VID darbības pamatā jābūt atklātībai un spējai atzīt un labot savas kļūdas

"Uzņēmēji stāsta, ka ir situācijas, kad VID neiedziļinās argumentos, tie netiek izvērtēti pēc būtības un uzklausīšana ir formāla, līdz ar to neveidojas dialogs. Argumentu vērtēšanā bieži netiek pilnvērtīgi un paplašināti izmantoti un vērtēti VID rīcībā esošie dati un cita papildus pieejamā informācija. Apstiprinot jauno VID stratēģiju, ir nostiprināts princips - iestādei savā darbībā ir jāanalizē visi tās rīcībā esošie dati un fakti gan par uzņēmēju un tā partneriem, gan arī par darījumu būtību un raksturu, un tad tie jāvērtē kopsakarā ar uzņēmēja argumentiem. Tas palīdzēs novērst arī to, ka apelācijas process iestādē pirms tiesas ir vairāk formāls, nekā pēc būtības," skaidroja finanšu ministrs.

"Šāda pieeja netieši veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs darīt visu, lai līdz nodokļu kontroles pasākumiem nenonāktu - arī iesaistīties noziedznieku aicinājumos sadarboties, lai it kā izvairītos no nepatīkamām nodokļu sekām. Šajos noziedzīgajos nodarījumos ir bijuši iesaistīti atsevišķi VID darbinieki, un tas ir saistīts ar VID amatpersonu lēmumu ietekmēšanu. Nesen sāktais kriminālprocess tam ir apliecinājums. Un VID klusēšana un sabiedrības neinformēšana par to var radīt sajūtu, ka tas tiek akceptēts iestādē vai netiek ievērots. Šajā gadījumā vienu no aizturētajiem apgabaltiesa paturēja apcietinājumā, kas apliecina lietas apstākļu un noziedzīgā nodarījuma nopietnību," uzsvēra Reirs.