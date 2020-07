Politoloģe Kreituse: Levitam vajadzētu stingrāk paust savu viedokli

Kreituse norādīja, ka solidaritātes jautājums bija tas, kuru Valsts prezidents varēja visvairāk paskaidrot, kā arī minēt, ko viņš saprot ar vārdu - solidaritāte. "Ja skatāmies uz Latvijas sabiedrību, tad to saprot dažādi. Viens no variantiem ir nabadzības līmenis, par ko būtu gribējies dzirdēt dziļāku Levita vērtējumu," teica profesore.

Tāpat Kreituse uzskata, ka Levits nav līdz galam "nostrādājis" un izmantojis savas pilnvaras attiecībā uz administratīvi teritoriālo reformu. Politoloģes ieskatā, ja teju puse no visām Latvijas pašvaldībām izteica lūgumu neizsludināt šo reformu - prezidentam to nevajadzēja darīt. Viņa skaidroja, ka reformu nevajadzēja atcelt vai noliegt, bet norādīt Saeimai uz priekšlikumiem, un tad ļaut par to lemt parlamentā.

Kreituse arī norādīja uz to, ka Valsts prezidenta izmantotā leksika ne vienmēr esot saprotama. Kā piemēru tam, viņa minēja fragmentu no Levita teiktā šodien preses konferencē, kur viņš norādīja, ka, lai saglabātu demokrātiju, jābūt vēlētām vietējo kopienu pārstāvniecībām. "Ko tas nozīmē? Vai divu līmeņu pārstāvniecību? Es saprotu, ka prezidents to saprot, bet ja cilvēkiem uz ielas to pajautātu, diez vai viņi spētu atbildēt, kas ir vietējo kopienu pārstāvniecība," teica profesore.