Klāt jaunākie partiju reitingi - līdera pozīciju ieņem Saskaņa

Otra vairāk atbalstītā partija ir ZZS, kurai jūnijā balsi atdotu 8,9% vēlētāju, un tas ir pieaugums par 0,8 procentpunktiem pret iepriekšējo mēnesi. Jūnijā iegūtais atbalsts ZZS ir augstākais pēdējā gada laikā, kad partijas reitings svārstījās no 7,5% pērnā gada novembrī līdz 8,7% šā gada janvārī.

Jūnijā pieaudzis atbalsts Jaunajai konservatīvajai partijai (JKP). No aptaujātajiem 4,2% jūnijā solīja balsot par JKP, bet iepriekš maijā to darīt bija gatavi 3,7% no aptaujātajiem.