Maestro Raimonds Pauls komentē valdības lēmumu būvēt Nacionālo koncertzāli

Pauls uzskata, ka arī arhitektiem, kuri ir pret koncertzāles celtniecību Elizabetes ielā 2, ir sava taisnība. “Tā māja ir uzbūvēta, no labiem materiāliem, tā ir viena no retajām mājām, kas ir būvēta no īsta cementa,” smejoties saka Pauls.