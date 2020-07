"Tet" aptauja: 17% klientu mazo un vidējo uzņēmumu grupā turpina strādāt attālināti

Savukārt nepilna trešdaļa jeb 29% mazie un vidējie uzņēmēji dažas dienas pavada birojā un dažas strādā no mājām. Vienlaikus 22% no tiem, kuri patlaban vēl turpina strādāt birojā, plāno pāriet uz attālinātu darbu nākotnē.

Aptaujā noskaidrots, ka tehnisko atbalstu, darbiniekiem strādājot no mājām, nodrošina mazāk nekā puse uzņēmumu (46%). Savukārt gan tie darbinieki, kas strādā no mājām, gan tie, kas turpina darbu ofisā, būtu gatavi gaidīt tehnisko palīdzību ne ilgāk kā stundu, un puse no respondentiem cer saņemt atbalstu jau pusstundas laikā (49% no tiem, kas strādā no mājām, 48% - no biroja).