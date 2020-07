Aizvadītajā diennaktī saslimšana ar Covid-19 konstatēta vienam cilvēkam

Līdz šim Latvijā veikti 157 826 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem pozitīvi bijuši 0,71%.

Saskaņā ar 4. jūlijā publiskotajiem datiem, no Covid-19 līdz šim izveseļojušies 1000 cilvēki jeb 88,96% no visiem 1124 sasirgušajiem. Savukārt 30 Covid-19 slimnieki nomiruši, līdz ar to mirušo pacientu īpatsvars pret visiem saslimušajiem ir 2,7%.