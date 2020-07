Grupa, kas palīdzēja aizslaucīt sešdesmitos - "The Stooges"

Džārmušs par savu ieceri paziņoja jau 2010. gadā, galu galā abus saista sena draudzība. Pops ar interesi sekojis Džārmuša karjerai neatkarīgajā kino, savukārt Džārmušs bija "The Stooges" fans. Pops pat vēlāk filmējies Džārmuša filmās "Coffe And Cigarettes" un "Dead Man".

Pirmajā topošās dokumentālās lentes filmēšanas dienā Džārmušs uzņēma aptuveni desmit stundu stāstījumu, nākamajā aptuveni četru, izmantojot Igiju kā grupas hronistu. Tad uzfilmētais materiāls uzlikts uz papīra, kas, kā stāsta režisors, nemaz sākumā nebija hronoloģisks, tas tika rediģēts, vēlāk kļūstot par pamatu filmas uzbūvei. Uzfilmētas intervijas arī ar pārējiem grupas dalībniekiem, un labi, ka tā, jo šodien no grupas oriģinālā sastāva pie labas veselības ir tikai pats Igijs Pops jeb īstajā vārdā Džeimss Ņūels Osterbergs. Salīdzinoši nesen miruši ir brāļi Ešitoni un 1975. gadā basģitārists Deivs Aleksandrs.

"Filma ir tapusi no fana perspektīvas, lai svinētu grupas sasniegto,"

Nav šaubu, ka Pops ir viena no nozīmīgākajām rokmūzikas figūrām. Dzimis 1947. gada 21. aprīlī Mičiganā, viņš uzauga skolotāju ģimenē, pabeidza prestižu skolu un iestājās Mičiganas universitātē. Studējot Osterbergs iepazina rokenrolu, džezu un bītņiku dzeju. 1963. gadā viņš iemēģināja roku kā bundzinieks un vēlāk kļuva par grupas "The Iguanas" pastāvīgo dalībnieku. Tolaik Ņūels arī ieguva iesauku jeb skatuves pseidonīmu - Igijs, kas ir saīsinājums no Iguana. Vēlāk muzicēja vēl vienā grupa, tad aizceļoja uz Čikāgu, kur muzicēja ar vietējiem afroamerikāņu blūzmeņiem, līdz, kādu vakaru "uzvelkot kāsi", atskārta, ka "viņš nav melnais".