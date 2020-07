Horvātijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvar konservatīvie

Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 90% biļetenu saskaitīšanas, HDZ ieguvusi 66 no 151 deputāta vietas, un sagaidāms, ka jauno koalīcijas valdību veidos konservatīvie kopā ar mazākajām labējām partijām.

SDP līderis Davors Bernardičs atzinis sakāvi un paziņojis, ka atkāpsies no partijas vadītāja amata.

Pēc covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu atcelšanas Horvātijā ievērojami pieaudzis no jauna konstatēto inficēšanās gadījumu skaits, un vēlētāju aktivitāte bijusi rekordzema.

Šīs bija jau desmitās parlamenta vēlēšanas kopš atdalīšanās no Dienvidslāvijas, un pie balsošanas urnām no 3,8 miljoniem balsstiesīgo devušies tikai 46%.

Vēlētāji tika aicināti pašiem mērīt temperatūru un gadījumā, ja tā paaugstināta, atturēties no došanās uz vēlēšanu iecirkņiem.

Tomēr valdošās partijas uzvaras svinību laikā nebija vērojama nekāda sociālā distancēšanās, un to dalībnieki nenēsāja arī sejas aizsargmaskas.

Līdz šim Horvātija nav pārāk smagi cietusi no pandēmijas, un no tās 4,2 miljonus lielā iedzīvotāju kopskaita inficēšanās konstatēta tikai 3100 cilvēkiem, no kuriem miruši 113.