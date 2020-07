Būt parkā par solu? Gods un pienākums

Tātad, ir mūsu vidū reformu cienītāji, kas vēlas attīrīt publisko telpu no ideoloģiskiem sārņiem. Turpat līdzās aktivizējas konservatīvie „krājēji“, kas neko nemet projām un vēlas saglabāt arī tad, ja taupīgums noved līdz absurdam. Tas nozīmē, ka šodien neesam vienoti jautājumā par to, kādai būtu jāieskatās mūsu publiskajai telpai. Piebāztai ar pieminekļiem, kas kādam vajadzīgi? Ko tie pārstāv un vēlas mums pateikt? Vai esam bailīgi taupīgi, turpinot piesārņot Rīgu (un citas apdzīvotas vietas ar sliktas kvalitātes ēkām un skulptūrām), kas nav vajadzīgas un turpināt apbūvēt parkus ar koncertzālēm?

Nevienam nav noslēpums, ka pieminekļi publiskajā telpā ir valdošās ideoloģijas un varas slavinātāji un pauž sava laika propagandas nostādnes. Pastaigājot pa nelaimīgo un iznīcināšanai pakļauto Rīgas Kronvalda dārzu, kas ir galvaspilsētas kanālmalas apstādījumu sastāvdaļa, var novērot nemitīgu tieksmi to izzāģēt, apbūvēt un piebāzt pilnu ar ideoloģiski marķētiem pieminekļiem. Padomju laiks bijis enerģiskākais Rīgas parku iznīcinātājs. Sākot arī Piena restorānu, kas vēlāk pārvērtās kafejnīcā Ainava (1965) un beidzot ar kompartijas centra jeb „cekas mājas būvniecību (1974) un gigantiskā politiskās izglītības nama uzsliešanu Virsnieku nama ēkas vietā (1982). Tas, ka šī teritorija ir parks jeb koku dārzs, kas daudziem rīdziniekiem ir ļoti svarīga un mīļa atpūtas zona, nevienu priekšnieku neinteresē. To pierāda absurdākā celtne šajā parkā – Rīgas Brīvostas pārvalde, kas pamanījās parkā iekārtot pat savu autostāvvietu un tika uzcelta pat brīvvalsts laikā 2001. gadā! Tiešām jābrīnās, kāpēc Rīgas ostai atļāva turpināt kropļot parku, it kā gar Daugavu (ostas teritorijā) nebūtu pietiekami daudz vietu, kur būvēt būdiņu priekšnieku sēdēm. Tas nozīmē, ka Rīgas priekšniekiem nav nekādas jēgas par to, cik liela vērtība ir centra parki un nav vēlēšanās saprast, ka parks ir pilsētas plaušas un nedrīkst tikt iznīcināts. Tagad aktualizējies jauns šī parka apbūves projekts – Rīgas koncertzāle. Atkal tajā pašā parkā. Lai gan faktiski vajadzētu izbeigt apspriest tālāku „plaušu apbūvēšanu“ un vairāk domāt par to, cik saprātīgi tiek izmantoti Rīgas parki galvaspilsētas iedzīvotāju, nevis ideoloģijas vajadzībām.