Tiešraides arhīvs: Ministru prezidenta un Valda Dombrovska preses konference

Šodien Dombrovskis un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pārrunāja Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu par Eiropas Atveseļošanas plānu, kas tostarp paredz izveidot Eiropas Atveseļošanas instrumentu 750 miljardu eiro apmērā - no tiem 500 miljardi eiro varētu tikt piešķirti grantu veidā, bet 250 miljardi eiro aizdevumu veidā. Pēc Dombrovska teiktā, no līdzšinējā EK piedāvājuma izriet, ka Latvijai no jaunā instrumenta būtu pieejami 2,9 miljardi eiro.