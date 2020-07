Klajā nāk "Bada spēļu" autores jaunākais romāns

Romāna darbība risinās daudzus gadus pirms “Bada spēļu” notikumiem, un tā galvenais varonis ir nākotnes ļaundaris – baisais prezidents Snovs. Te gan viņš ir tikai jauneklis no senas un godājamas dzimtas, kuram godkāre ir asinīs. Astoņpadsmit gadus vecais Koriolāns Snovs Kapitolijā gatavojas savai lielajai iespējai – šajās bada spēlēs viņš būs padomdevējs kādam no apgabalu pārstāvjiem. Reiz ietekmīgajai dzimtai ir pienākuši grūti laiki, un viņu nākotnes labklājību spētu nodrošināt vienīgi Koriolāna pārstāvja uzvara. Viņam piešķirtā dalībniece ir meitene no paša mazākā – Divpadsmitā – apgabala. Abu likteņi tagad ir saistīti, un katrs Koriolāna lēmums var nest izdošanos vai neveiksmi, triumfu vai postu. Cīņa ir nopietna, notikumi – spraigi, un meitene – garā brīva, mežonīga un skaista. Koriolāns jūt, ka sāk iemīlēties. Sacensība uzkurina. Taču varai ir sava cena...