Nodarbinātība Latvijā 2020. gadā - kā Covid 19 izmainīja darba tirgu?

Šajā pasaules pandēmijas laikā mēs varam izteikt prognozes par to kā pasaulē attīstīsies vai neattīstīsies atkārtota epidemioloģiskā situācija, kā arī maksimāli sagatavoties atkārtotai ekonomikas lejupslīdei. Pie iespējamā vīrusa atkārtotā uzliesmojuma, bezdarba līmenis valstī var palielināties no 8,6 % līdz pat pat 11 % (dati no 2020. gada 29. jūnija). No.2020. 1.marta pieaugums ir par 19 983 bezdarbniekiem, kas sastāda 34,3%, bet no.2020. 1.jūnija pieaugums ir tikai par 1 790 bezdarbniekiem. Balstoties uz šādu prognozi, Labklājības Ministrija ir izstrādājusi virkni grozījumu un atbalsta sistēmu krīzes skartajiem iedzīvotājiem.