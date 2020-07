No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem divi reģistrēti Rīgā

Divi no saslimušajiem kontaktējušies ar cilvēkiem, kas atbraukuši no ārzemēm, bet vienam inficēšanās apstākļus vēl skaidro.

Līdz ar to Rīgā aktīvo infekcijas gadījumu skaits pieaudzis līdz 37, bet Ogres novadā vīruss ir atgriezies.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem inficēšanās gadījumiem viens ir skāris cilvēku vecumā no 20 līdz 29 gadiem, savukārt divi - cilvēkus vecumā no 40 līdz 49 gadiem.