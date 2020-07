PVD aicina izņemt no tirdzniecības "Talsu zivju kombināta" produkciju

PVD skaidroja, ka "Talsu zivju kombināta" produkcija būtu izņemama no tirdzniecības, jo uzņēmums nevar pierādīt zivju konservu izcelsmi, kā arī daļai produkcijas uzņēmumā konstatēto pārkāpumu dēļ bija jābūt iznīcinātai martā.

PVD, ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, no apgrozības izņēma visu uzņēmumā saražoto produkciju - kopā aptuveni 130 000 sterilizētu zvejas produktu konservu un apturēja uzņēmuma darbību. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika sākta administratīvā lietvedība.

Lai gan "Talsu zivju kombināts" paziņoja PVD un uzrādīja dokumentus par no apgrozības izņemtās produkcijas iznīcināšanu, plānveida pārbaudē kādā veikalā PVD inspektori pamanījuši tirdzniecībā ne tikai it kā iznīcinātās zivju konservu partijas konservus, bet arī citus it kā šajā uzņēmumā ražotus, taču patiesībā nezināmas izcelsmes zivju konservus, tostarp tādus, kas, iespējams, ražoti citviet, informēja PVD.