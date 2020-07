EK apstiprina Latvijas plānus izveidot €100 miljonu vērtu fondu koronavīrusa skarto lielo uzņēmumu atbalstam

Savukārt rekapitalizācijas pasākumu gadījumā - plānots atjaunot uzņēmumu kapitāla stāvokli, kāds tas bija pirms koronavīrusa uzliesmojuma. Pamatojoties uz shēmu, valsts saņem pienācīgu atlīdzību, bet pasākumu nosacījumi stimulē atbalsta saņēmējus un/vai to īpašniekus pēc iespējas ātrāk atmaksāt atbalstu. Tāpat ir ieviesti aizsardzības pasākumi, lai gādātu par to, ka saņēmēji negūst nepamatotu labumu no atbalsta, tādējādi kaitējot godīgai konkurencei vienotajā tirgū.