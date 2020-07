Karantīna beigusies, krīze sākusies jeb kā Eiropa gatavojas atdzīvināt ekonomiku

Viss būs atkarīgs no vairākiem neprognozējamiem faktoriem, to vidū arī - kā uzvedīsies vīruss.

Lokāli vīrusa uzliesmojumi var likt valstu valdībām atkal ieviest karantīnu, kas savukārt var sagraut ticību nākotnei un tādējādi apturēt ekonomiskās aktivitātes atdzīvošanos. Divu galveno ekonomikas atgūšanās dzinējspēku – pieprasījuma un investīciju palielināšanās nav iespējama līdz brīdim, kamēr cilvēki un kompānijas baidās no Covid-19 otrā viļņa, tādējādi atliekot jaunas investīcijas.

“Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka pilnīga ekonomiskā atkopšanās prasīs ilgāku laiku. Tā ir atkarīga ne tikai no tā, cik ātri un cik lielā mērā tiek atcelta karantīna, bet arī no tā, cik bieži nāksies atgriezties pie jauniem ierobežojumiem, no kā cietīs ekonomika,” sacīja Leins.