"Klupšanas akmeņi" Liepājas ielas un K.Ulmaņa gatves krustojumā

It kā nekas neparasts. Automašīnas no Stradiņa slimnīcas puses pa Liepājas ielu iebrauc krustojumā un gaida iespēju veikt kreiso pagriezienu, lai dotos pilsētas centra virzienā. Tomēr šeit sākas problēma, jo vadītājiem piemīt tieksme manevrus sasteigt, pabeigt pēc iespējas ātrāk un situācija kļūst sliktāka, norāda Drošas braukšanas skolas instruktors Helmuts Palkavnieks.

Pēc viņa teiktā problēma sākas brīdī, kad rodas kāds, kurš no pretējās puses grib nogriezties pa kreisi Jūrmalas virzienā. Viņš to faktiski bieži vien nevar izdarīt, jo to paveikt traucē no slimnīcas puses braucošo (stāvošo) automobiļu rinda. Ja ķēdes reakcija turpinās, tad ātri vien aiz auto, kurš grib doties Jūrmalas virzienā, piebrauc vēl viena un vēl viena mašīna, un tā drīz vien visi stāv.